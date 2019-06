- Começa a partida!Roncaglio, Chaguinha, André Coelho, Robinho e Fernandinho.Guitta, Erick Mendonça, João Matos, Pany Varela e Alex.O Sporting soma 15 títulos de campeão nacional enquanto os encarnados somam 7.Os leões são tricampeões nacionais e estão muito perto de falhar a conquista do 'tetra'. Já o Benfica procura arrecadar o título quatro anos depois.No primeiro jogo da final, o Benfica perdeu (4-5) na Luz, mas conseguiu deixar tudo empatado depois de ter ido vencer ao Pavilhão João Rocha por 6-3. O Sporting viu a equipa de Joel Rocha dar a cambalhota nesta final depois de ter perdido por 3-4 em nova visita ao Pavilhão da Luz.Sporting e Benfica defrontam-se no Pavilhão João Rocha, no jogo 4 da final do playoff de futsal. Em caso de triunfo, os encarnados sagram-se campeões nacionais. Se forem os leões a vencer, haverá quinto e decisivo encontro. Siga tudo em direto, a partir das 17h00!