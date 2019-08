Benfica-Sporting, em direto

- Curiosamente, tanto Benfica como Sporting têm três Supertaças no seu currículo, pelo que este duelo irá basicamente servir para desempatar essa contabilidade particular.- Já Paulo Luís, treinador-adjunto de futsal do Sporting, assumiu que é difícil haver "surpresas" nos embates com o Benfica, ainda que tenha deixado claro que acredita que os leões estão capacitados para vencer o rival na Supertaça.- Frente a frente estarão o campeão nacional (Benfica) e o vencedor da Taça de Portugal (Sporting), num encontro que promete gerar muitas emoções e que para Joel Rocha, técnico das águias, é mesmo o "melhor jogo de futsal do Mundo" - Arranca oficialmente a temporada de futsal a nível profissional em Portugal, com Benfica e Sporting a discutirem esta noite a Supertaça, num dérbi a disputar no Palácio dos Desportos de Torres Novas, a partir das 20h45.