Sporting-Benfica, em direto

18' - André Coelho bate o livre, defendido por Guitta.





18' - Pauleta faz nova falta sobre Chaguinha e o Sporting atinge a 5ª falta, o que dá livre para o Benfica.17' - Pauleta derruba Miguel Ângelo.15 - Pausa técnica no encontro.14' - Guitta avança na pista e atira muito por cima.14' - Alex Merlim volta a pôr Roncaglio à prova.14' - Deo faz novo lance, mas Roncaglio estava atento.14' - Fits remata sem ângulo para defesa fácil de Guitta.13' - Sporting muito perto do golo. Roncaglio estava fora da baliza, mas Deo pega mal na bola e esta sai ao lado.13' - André Coelho remata à figura de Guitta.13' - Novo cartão amarelo para o Sporting, mostrado a Alex Merlim. Quatro faltas para os leões e três para o Benfica12' - Roncaglio defende o remate lateral de Merlim com uma mão.11' - Chaguinha vê cartão amarelo por protestos na sequência da falta sobre Alex. Três faltas para cada lado.11' - O Benfica volta a dispôr de uma grande oportunidade, com Fernandinho a aparecer na cara de Guitta, mas o guarda-redes levou a melhor.10' - Cardinal tentava repetir a proeza do golo, mas a defesa do Benfica estava atenta e cortou a bola.10' - Pany sai em contra-ataque e a bola passa ligeiramente acima da baliza de Roncaglio.10' - Taynan vê cartão amarelo por nova falta sobre o brasileiro Robinho.10' - Robinho tocado no duelo com Alex Merlim, mas já retomou no encontro.9' - O remate de André Coelho bate em Pany Varela e o Sporting volta a atacar.9' - Fernandinho aproveita a reposição lateral e atira ao lado.8' - Robinho combina com Chaguinha e encontra Henmi, que remata para canto.8' - Taynan cometeu falta sobre Robinho. Vai ser livre para o Benfica. Ambas as equipas têm duas faltas até ao momento. Vai bater o ala brasileiro encarnado.8' - Robinho volta a criar perigo e remata forte para defesa com o pé de Guitta para a frente.8' - A passe de Chaguinha, Robinho remata muito por cima da baliza.5' - Tiago Brito comete falta sobre Taynan, quando o brasileiro avançava desmarcado.5' - Rafael Henmi desmarca-se e remata para encaixe fácil de Guitta.4' - Roncaglio vê cartão amarelo por protestos.4' - Pany Varela tira a bola de Fits e atira à baliza.3' - Alex volta a insistir, mas o remate é cortado por André Coelho.3' - Guitta avança no terreno e remata forte para mais uma defesa de Roncaglio.2' - Remate frontal de Alex, defendido por Roncaglio.1' - Falta sobre Chaguinha dá livre para o Benfica. Bate André Coelho contra a barreira de dois jogadores.1' - Fernandinho ameaça com o primeiro remate, ao lado da baliza de Guitta.0' - Arranca a final da Taça da Liga em Matosinhos, segue o Sporting.Cinco inicial do Benfica: Roncaglio, Chaguinha, André Coelho, Robinho e FernandinhoCinco inicial do Sporting: Guitta, João Matos, Alex, Alex Merlim e CardinalBoa noite! Sporting e Benfica medem forças em Matosinhos, na final da Taça da Liga de futsal. O início está marcado para as 19h45. Siga em direto!