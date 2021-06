Benfica-Sporting, em direto

Benfica e Sporting defrontam-se, este domingo, no jogo 4 da final do playoff da Liga Placard de futsal. Em caso de triunfo, os leões podem levantar o título de campeões nacionais já hoje, enquanto que as águias estão obrigadas a vencer para levar a eliminatória para a 'negra'.



Siga aqui todas as incidências da partida.

Ao Minuto há 37 s 18:00 8' - Recomeça a partida. Taynan está recuperado da aparente lesão. há 1 min 18:00 8' - Partida interrompida. Taynan queixoso após lance com Pauleta. há 3 min 17:57 Número de faltas 9' - Mais de metade do tempo da primeira parte já passou e as duas equipas contam com o seguinte número de faltas: Benfica (4); Sporting (3). há 5 min 17:55 Golo do Sporting (1-3) 10' - GOOOLOOO DO SPORTING, 1-3! Pany Varela 'rouba' a bola a um jogador do Benfica e atira por entre as pernas de Roncaglio! há 8 min 17:53 Golo do Sporting (1-2) 11' - GOOOLOOO DO SPORTING, 1-2! Em poucos segundos, os leões viram o resultado após uma grande combinação entre Zicky Té e Tomás Paçó, que cabeceou para a baliza deserta do Benfica! há 9 min 17:52 Golo do Sporting (1-1) 11' - GOOOLOOO DO SPORTING, 1-1! Pauleta empata a partida após uma boa jogada ofensiva do Sporting! há 12 min 17:49 Golo do Benfica (1-0) 12' - GOOOLOOO DO BENFICA, 1-0! Águias adiantam-se no marcador com um golo de Chishkala! Jacaré ganha a frente a Erick, toma em Arthur que descobre Chishkala à boca da baliza. Está feito o primeiro da partida. há 14 min 17:46 Número de faltas 13' - Benfica tem, até ao momento, quatro faltas, enquanto que o Sporting soma apenas uma. há 15 min 17:46 13' - Silvestre remata com muito perigo na direção da baliza do Sporting, mas Guitta desvia a bola para fora das quatro linhas. há 18 min 17:42 15' - Tomás Paçó surge na cara de Roncaglio, tenta atirar entre as pernas do guardião brasileiro, mas a bola não passa pelo dono das redes da baliza das águias. há 20 min 17:41 15' - Duelo entre guarda-redes! Roncaglio sobe no terreno, testa os reflexos de Guitta com um remate forte e o guardião do Sporting tenta surpreender e remata à baliza do Benfica, mas Roncaglio defendeu. há 23 min 17:38 O primeiro grande lance de perigo pertence ao Sporting 18' - Grande lance de perigo junto da baliza do Benfica! Taynan atira à barra dos encarnados! há 23 min 17:37 18' - André Sousa (Benfica) vê cartão amarelo. há 26 min 17:35 18' - Sporting responde por Taynan, que remata ao lado da baliza de Roncaglio. há 28 min 17:32 19' - Arthur remata forte cruzado para defesa atenta de Guitta! há 30 min 17:30 Já rola a bola! 20' - Começa a partida no Pavilhão Fidelidade! há 30 min 17:30 Eis o cinco inicial do Sporting Equipa inicial: Guitta, João Matos, Diego Cavinato, Pauleta e Merlim.



Suplentes: Gonçalo Portugal, Diogo Santos, Tomás Paçó, Zicky Té, Erick Mendonça, Taynan, Rocha, Pany Varela e Hugo Neves. há 34 min 17:27 Já é conhecido o cinco inicial do Benfica Equipa inicial: Roncaglio, Nilson, Robinho, Chishkala e Jacaré.



Suplentes: André Sousa, Silvestre Ferreira, Fábio Cecílio, Tiago Brito, Arthur, Rafael Henmi e Fits. há 44 min 17:16 Benfica também já faz o aquecimento #FutsalBenfica | Aquecimento!#SóHáUmBenfica pic.twitter.com/0JTdHTvhXo — SL Benfica (@SLBenfica) June 13, 2021 há 52 min 17:08 Sporting mostra imagens do aquecimento O aquecimento já começou! ?? pic.twitter.com/Bed3XACJgz — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) June 13, 2021 há 1 horas 16:27 Robinho mostrou-se confiante para o dérbi Do lado do Benfica, a confiança num triunfo que levará a final para o derradeiro dérbi é grande. "Vamos entrar com tudo neste jogo, em nossa casa, e dar o máximo em campo para conseguir um resultado positivo", frisou Robinho, em declarações à BTV.



"O último resultado não foi o que esperávamos e ficámos tristes, mas estamos muito motivados, porque sabemos que a nossa equipa tem muito potencial", finalizou. há 1 horas 16:26 Nuno Dias pediu concentração na antevisão Na antevisão à partida, o treinador do Sporting sublinhou a importância e o caráter decisivo deste dérbi e apelou ao foco dos jogadores. "Temos de ser racionais e encarar este jogo não como o último, mas sim como um jogo decisivo e importante. Caso caia para o nosso lado, terminamos a época em beleza com a conquista de um título", atirou Nuno Dias, em declarações aos meios oficiais do Sporting, deixando um alerta: "Há sempre algo que podemos ajustar em relação aos jogos anteriores e às dificuldades que o adversário nos criou." há 1 horas 16:25 Novo dérbi entre Benfica e Sporting Benfica e Sporting entram hoje na quadra em jogo 4 da final do playoff da Liga Placard de futsal. Um triunfo dos leões consagra a equipa orientada por Nuno Dias como campeã nacional, enquanto que uma vitória dos encarnados leva a eliminatória para a 'negra'.



Fique por aí e acompanhe todas as incidências do encontro ao minuto.