Joel Rocha é o novo treinador do Sp. Braga

Quase cinco meses depois de ter deixado o Benfica, Joel Rocha está de volta ao ativo. O treinador, de 40 anos, foi apresentado, esta segunda-feira, como o novo timoneiro do Sp. Braga, isto depois de o conjunto minhoto ter rescindido contrato com Bruno Guimarães.Nas primeiras declarações ao serviço do novo clube, Joel Rocha não esconde a ambição com que encara o projeto. "Vamos dar o melhor de nós para que a equipa de futsal do SC Braga/AAUM possa honrar e dignificar um Clube centenário. Não tenho dúvidas: a partir de hoje, todos, em Portugal e no estrangeiro, vão olhar para o SC Braga/AAUM com outros olhos. Vamos investir todo o tempo disponível para que aquilo que seja visível seja de qualidade e que possa agradar aos nossos adeptos", referiu.Neste momento, o Sp. Braga ocupa o 9º lugar da Liga Placard, estando assim fora dos lugares que dão acesso ao playoff. Joel Rocha, que já orientar o treino desta segunda-feira, fará a sua estreia frente ao Modicus, no próximo domingo.