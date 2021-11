há 16 min 19:23

João Matos: «Contamos com os sportinguistas para nos darem aquela força»

"Quase dois anos depois voltamos a jogar um dérbi com adeptos. É extraordinário e, felizmente, vai jogar-se na nossa casa. Contamos com os sportinguistas para nos darem aquela força", começou por dizer o João Matos, capitão do Sporting, na antevisão à partida. O internacional português, de 34 anos, espera um Benfica a querer deixar uma mensagem forte. "Estou confiante por saber do nosso valor, mas sei que do outro lado vai estar uma equipa com muita qualidade e que vai querer mostrar o seu valor depois de uma temporada em que o Sporting ganhou tudo", atirou, destacando um ponto que poderá fazer a diferença: "Mudámos pouco. Temos o mesmo treinador e, por isso, vamos apresentar-nos à imagem dos anos anteriores. O Benfica estará diferente, porque tem um sistema e um conceito de jogo diferentes."