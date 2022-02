Histórico: Portugal bate Rússia e sagra-se bicampeão europeu de futsal

06.02.2022

Jorge Braz: «O meu orgulho nesta malta era intocável fosse qual fosse o resultado»



UEFA

Jorge Braz revelou, em declarações à RTP3 no final do encontro em Amesterdão, as palavras que disse aos jogadores ao intervalo.



"Sermos nós, desfrutar, sermos nós e termos muito orgulho no que fazemos. Tem sido uma felicidade tão grande estar com esta malta que tínhamos de terminar da mesma forma que estamos os dias todos. Ter muito orgulho em Portugal, em todos nós e no nosso desporto. Fomos todos os dias felizes aqui, juntos. Tinha a alma cheia. Fomos fantástico. Foi só isso, ser Portugal", começou por dizer o selecionador nacional de futsal.



As comparações com o jogo frente à Espanha, na meia-final

"E hoje foi mais difícil. A Rússia tem muita qualidade, de top mundial. Sabíamos que ia ser difícil. Mas tal como todos os momentos difíceis eu só chego ao topo da montanha se acreditar em mim, não na pedra que está no caminho ou a pega que falta. Este prazer de jogar, de ser portugueses, nós sabíamos que íamos ser felizes no final do jogo outra vez. O meu orgulho nesta malta era intocável fosse qual fosse o resultado. A montanha é Portugal. Portugal está no topo. É no nosso país que vamos ver o topo da montanha. O capitão já me chateou, penso que revalidar o próximo será mais difícil. Mas agora vamos desfrutar disto", concluiu.