Benfica-Sporting, em direto

há 2 horas 18:53

Águias procuram igualar final depois do triunfo do Sporting no prolongamento



Vítor Chi

O primeiro dérbi da final do playoff foi um hino ao futsal, com o vencedor a apenas ser decidido no prolongamento, no Pavilhão João Rocha repleto de público. O Sporting saiu vitorioso, por 5-4, depois de ter recuperado dois golos de desvantagem e ter igualado o encontro a escassos segundos do final do tempo regulamentar. Agora, a jogar em casa, o Benfica quer empatar a final do campeonato perante os seus adeptos numa partida que arranca às 21 horas, na Luz.