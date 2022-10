Benfica-Sporting, em direto

há 4 horas 12:19

Pulpis: «Vamos jogar com confiança no nosso trabalho»



Ricardo Jr

Pulpis espera um desfecho diferente da Supertaça, que culminou com o triunfo leonino no desempate por penáltis. "Queremos ganhar, são três pontos importantes. Queremos terminar a 1ª fase em primeiro lugar para podermos jogar o maior número de partidas em casa no playoff de campeão. Vamos jogar com essa intenção, com confiança no nosso trabalho, de fazer mais três pontos e de vencer um rival direto", disse o técnico encarnado, que apelou ao apoio dos benfiquistas nas bancadas: "Precisamos deles e que os Pavilhões da Luz sejam sempre recintos complicados para quem cá vier jogar. Para este jogo, eles são importantíssimos para o nosso êxito. Queremos retribuir com títulos a ajuda que nos dão."