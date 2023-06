Sporting-Benfica, em direto

há 3 horas 11:43

Nuno Dias: «Aqui em casa somos sempre mais fortes»



Paulo Calado

"Vamos ter de ajustar. Não há tempo para grandes mudanças, há tempo para pequenos ajustes. Aqui em casa somos sempre mais fortes ainda mais do que já normalmente somos. Por isso é que é tão importante ficar em primeiro na fase regular, para ter esse fator a nosso favor. Temos de os contagiar no bom sentido também", começou por atirar Nuno Dias, técnico dos leões, lembrando que o último jogo disputado no pavilhão da Luz foi "pouco leal".