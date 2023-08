Ricardinho é rei dos golos

Abram o livro dos recordes! Tem 37 anos, ultrapassou uma grave lesão, já se despediu da Seleção Nacional, mas não se cansa de marcar. Ricardinho tornou-se no melhor marcador de sempre da Liga dos Campeões de futsal e a Federação Portuguesa de Futebol fez questão de assinalar o feito. O ala atingiu a marca dos 55 golos na competição e superou o brasileiro André Vanderlei, que tem 54 golos na conta pessoal e é uma figura do histórico Action 21 Charleroi.O feito do antigo capitão da Seleção e agora jogador do Riga, da Letónia, foi alcançado no duelo frente ao Araz (8-3). Apesar da idade e de estar a jogar numa liga periférica, o português continua aí para as curvas e fez dois golos.Estes 55 remates certeiros foram apontados por Benfica, Inter e Riga, sendo que o primeiro aconteceu há quase 20 anos, num duelo entre as águias e os gregos do Athina 90. No triunfo (12-0) dos encarnados, Ricardinho também bisou.