Portugal conquista Europeu sub-19 de futsal após reviravolta frente à Espanha



Portugal conquistou este domingo o título europeu sub-19 de futsal ao derrotar (6-2) a Espanha na final da competição este ano disputada na Croácia, vingando, assim, o título perdido para os espanhóis na final do último ano.



A Seleção Nacional começou o encontro da pior forma possível - aos 7' já perdia por 2-0 -, mas recuperou até ao intervalo, indo para o descanso com um empate (2-2). A segunda parte foi de altíssimo nível, com um autogolo de Salas, autor dos dois golos espanhóis, a colocar Portugal pela primeira vez na liderança do marcador. A partir daí, o jogo tornou-se mais faltoso e a Espanha cometeu a 6.ª falta, que Portugal aproveitou para chegar ao importantíssimo 4-2.



Com dois golos de desvantagem, e apenas três minutos para o final, os espanhóis apostaram tudo no 5x4 e Portugal mostrou a pontaria necessária para tirar proveito da baliza deserta do adversário para construir um resultado dilatado.



Portugal conquista assim este título pela primeira vez, frente a uma Espanha que só sabia vencer na categoria - dois títulos consecutivos (2019 e 2022, o último, tal como já referimos, frente a Portugal).