Rocha de saída do Benfica

A cumprir a terceira época no Benfica, Rocha prepara-se para deixar a Luz. O internacional brasileiro, de 28 anos, perdeu espaço nas opções do técnico Mário Silva e é nesta altura o terceiro pivô da hierarquia.

Com 7 golos em 7 jogos oficiais esta época, o canarinho é superado pelos compatriotas e colegas de posto Jacaré (12 golos em 16 jogos) e Higor (8 golos em 18 jogos). Rocha, recorde-se, falhou o arranque da época por lesão muscular e só se estreou à 5ª jornada da Liga Placard, com um hat trick ao Candoso (15-1).

Também no âmbito do mercado, fonte do Benfica negou o interesse no guarda-redes Guitta. O internacional brasileiro, de 36 anos, que no último verão trocou o Sporting pelo Ukhta (Rússia), foi apontado pelo portal ‘Leonino’ como possível reforço das águias.