ACCS Paris, de Ricardinho e Bruno Coelho, sagra-se campeão francês de futsal

O ACCS de Paris, clube por que jogam os internacionais portugueses Ricardinho e Bruno Coelho, sagrou-se este sábado campeão francês de futsal, ao bater o Nantes por 5-1 na última jornada.

A equipa parisiense acabou o campeonato com 61 pontos, mais dois do que o Mouvaux Lille MF, segundo classificado, e sagrou-se campeã francesa, dando a Ricardinho um título nacional de um quarto país diferente.

Campeão cinco vezes em Portugal, pelo Benfica, seis em Espanha, pelo Inter Movistar, e três no Japão, pelo Nagoya Oceans, o 'astro' do futsal junta um novo país ao palmarés, que conta ainda com vários títulos europeus.

Já para Bruno Coelho é o primeiro título fora de Portugal, depois de três no Benfica.