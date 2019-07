Acidente com autocarro de equipa de futsal no Brasil mata jogador e fere outras três pessoas

O autocarro que transportava a equipa do Passo Fundo Futsal sofreu um acidente na última madrugada, por volta das duas da manhã em São Borja, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, do qual resultou o falecimento de um jogador de 22 anos.Segundo a imprensa local, a equipa tinha disputado um encontro diante do Uruguaiana, para a Liga Gaúcha, e regressava a casa depois da derrota, por 4-0. O veículo, que transportava 20 pessoas, saiu da estrada e caiu de uns 5 a 8 metros de altura, tombando de seguida.O jovem jogador Pablo Yago Radaeli morreu no local e pelo menos mais três pessoas foram transportadas ao hospital, em estado grave.A direção do clube emitiu, entretanto, um comunicado lamentando o sucedido.