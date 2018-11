Adeptos do Benfica detidos durante o dérbi com o Sporting em futsal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) impediu este domingo 37 adeptos do Benfica de entrarem no pavilhão João Rocha para assistirem ao jogode futsal, por considerar que poderiam criar desacatos no recinto.O grupo foi detido meia hora antes do início do jogo, da terceira jornada do grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, que terminou empatado 1-1 e que colocou o Sporting na 'final four' da competição.De acordo com a PSP, os adeptos, que tinham em sua posse luvas de proteção e proteções para os dentes, foram identificados na esquadra de Telheiras, tendo 36 saído em liberdade e um ficado detido, por ter resistido às ordens policiais.Durante o encontro, não se registaram, segundo a polícia, quaisquer incidentes.