AF Lisboa "repudia de forma veemente" polémicas declarações de Pedro Monteiro Fernandes

A Associação de Futebol de Lisboa emitiu um comumicado sobre as polémicas declarações do vice-presidente do Conselho de Justiça da AF de Lisboa, Pedro Monteiro Fernandes, que após o dérbi de futsal, apelidou o Benfica de "Seleção de estrangeiros vestida de vermelho". A AF Lisboa frisa que "não se revê no tipo de comentários constantes de tal publicação" e expressa a " firme convicção" que Pedro Monteiro Fernandes "fará a devida avaliação do ocorrido e assumirá a responsabilidade institucional pelas declarações em causa".Tendo sido tornadas públicas declarações alegadamente publicadas por um elemento de um órgão social da Associação de Futebol de Lisboa, na sua página pessoal, na rede social facebook, a Direção da Associação de Futebol de Lisboa, após conhecimento das mesmas, vem por este meio esclarecer o seguinte:a) A Direção da Associação de Futebol de Lisboa não se revê no tipo de comentários constantes de tal publicação, os quais repudia de forma veemente, porquanto em nada contribuem para o ambiente saudável e de harmonia que se impõe assegurar e salvaguardar no Futebol, que a todos apaixona, e que todos devemos saber honrar e respeitar;b) Nesse sentido, a Direção da Associação de Futebol de Lisboa expressa a firme convicção de que o membro do seu órgão social, envolvido neste episódio, fará a devida avaliação do ocorrido e assumirá a responsabilidade institucional pelas declarações em causa, na defesa dos superiores interesses da Associação e, também, do Futebol, que é de todos nós.