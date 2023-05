AF Santarém toma posição sobre o polémico 60-0 no Mação-Benavente: «Isto não é desporto!»

Considerando que sábado foi "um dia muito triste para o futsal distrital e para o desporto regional", a AFS diz que "não há memória de um episódio tão grave", depois de o Mação ter sido campeão distrital graças a uma goleada de 60-0 sobre o Benavente, que se apresentou com apenas três jogadores.O dia 6 de maio é um dia muito triste para o futsal distrital e para o desporto regional.A Direção da Associação de Futebol de Santarém sente-se envergonhada pelo que se passou na primeira divisão distrital de futsal, em seniores masculinos.Nos quase 100 anos de história da Associação Futebol de Santarém não há memória de um episódio tão grave.Esta Direção está a recolher toda a informação para remeter o assunto para os órgãos disciplinares competentes, mas não podemos permitir que o caso passe em claro.Exigimos responsabilidade aos agentes envolvidos.Não podem existir razões que levem o Benavente Futsal Clube a entrar com apenas três atletas, sendo dois da formação e com o comportamento tão passivo, como o testemunhado por toda a gente presente no pavilhão.Não admitimos nem aceitamos que dirigentes e treinador tenham exposto jovens atletas, a tão grande humilhação. Isto não é desporto!Não é para isto que dezenas de atletas treinam, que pais acompanham os filhos, que dirigentes fazem muitos esforços para garantir atividades, que autarquias apoiam e empresas investem nos nossos clubes.Ironia do destino, este triste acontecimento surge no mesmo dia em que se disputou a fase final do Tejo Futsal Cup, um espaço competitivo de seleções regionais de sub-12 e Sub-14, que assume um carácter de valorização do futsal, com ética e fair-play, que a Associação organizou.Infelizmente este campeonato está manchado e os danos são irreparáveis.Esta Direção não se conforma e queremos que se retirem todas as consequências de um caso que nega os valores do desporto.