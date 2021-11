Afonso Jesus após derrota no dérbi: «Não vale tudo para ganhar»

Apesar de não ter sido opção diante do Sporting , Afonso Jesus foi o porta-voz da equipa do Benfica na hora de abordar o desaire sofrido no dérbi. Desapontado com o resultado, o internacional português elogiou a equipa das águias, considerou o resultado pesado e apontou o dedo à equipa de arbitragem."Acho que acima de tudo é agradecer aos adeptos que foram impecáveis como sempre. Dar uma palavra à nossa equipa, que foi incansável. Aquilo que esteve ao nosso dispor, fizemos, respeitámos o nosso processo, o Sporting. Mas parece-me que não vale tudo para ganhar. Não me refiro ao Sporting. Foi um dérbi bem disputado, mas há faltas que têm de ser assinaladas. É o melhor dérbi do Mundo, mas tem de ser o melhor em tudo. Acima de tudo deixar uma palavra à equipa. Vamos trabalhar e no próximo dérbi estaremos cá para dar a cara", disse, ao Canal 11.