Afonso Jesus e objetivo do Benfica em repetir 'final four' da Champions: «Sabemos o clube que representamos»

O fixo Afonso Jesus assegurou que o principal objetivo do Benfica passa por um novo apuramento para a final-four da Liga dos Campeões de futsal, tendo de ultrapassar jogos "muito competitivos e difíceis" na Ronda de Elite.

"Partimos para uma competição que sabemos que é bastante importante e que temos como objetivo no clube. São três jogos muito competitivos e difíceis, mas o objetivo é chegar à final-four e fazer a melhor prestação possível, porque faz parte do clube que representamos neste momento", sublinhou o internacional português, aos jornalistas.

Os encarnados defrontam, no Grupo B da Ronda de Elite, os cazaques do Kairat, que se perfilam, no plano teórico, como o maior adversário nesta ronda, os eslovenos do FK Dobovec, que derrotaram 8-1 na última fase, e os anfitriões FC Prishtina, do Kosovo.

"São três jogos distintos, numa competição bastante complicada. Independentemente do que os adversários possam apresentar noutros jogos, podem apresentar diferentes coisas agora. Temos de estar alerta, saber a competição em que estamos e o clube que representamos. É foco total e desconfiança máxima no que pode acontecer", apontou.

O Benfica soma 11 triunfos, uma igualdade e dois desaires, até ao momento, durante a temporada, em todas as competições, vivendo uma série de sete vitórias consecutivas, com Afonso Jesus a considerar que o clube da Luz tem vindo a demonstrar a qualidade.

"Penso que o Benfica tem vindo a crescer e tem feito exibições de muito bom nível. É agarrarmo-nos ao trabalho que tem sido feito ao longo destes meses. A confiança e a qualidade da equipa estão cada vez maiores e é segundo esses dados que vamos para esta fase da Liga dos Campeões, com os olhos postos na final-four", reforçou o atleta.

Nas duas últimas temporadas, o Benfica alcançou a final-four da Liga dos Campeões, mas falhou a final da prova continental - que venceu na temporada 2009/10 -, assente em dois terceiros lugares seguidos, que pretendem melhorar para sonhar com o título.

"Em competições como esta, o importante é andar nelas e estar presentes. É verdade que não conseguimos o nosso objetivo no ano passado, mas crescemos e percebemos o que temos e não temos de fazer para andarmos cá e, acima de tudo, vencê-las, que é o que o clube exige e o que nós queremos muito. É assim que nós nos agarramos para poder alcançar a final-four e, depois, poder sonhar com este título", expressou ainda.

As águias iniciam a Ronda de Elite frente ao FK Dobovec, às 16H (horas de Lisboa) de quarta-feira, seguindo-se o confronto com o Kairat, no dia seguinte, a partir da mesma hora, e conclui o agrupamento contra o FC Prishtina, no sábado, pelas 19H. Todos os jogos são efetuados no Palácio da Juventude e Desporto, na cidade kosovar de Pristina.