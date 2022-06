Afonso Jesus faz balanço da época do Benfica: «Não há lugar para mais anos assim, não há espaço para errar mais»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Afonso Maria De Jesus (@afonsomariadejesus)

Afonso Jesus acorreu às redes sociais para realizar um balanço da época do Benfica, findada sem qualquer troféu oficial, algo que já havia acontecido em 2020/21. O internacional português das águias apontou ao futuro e ao que deve ser mudado."O Benfica são as pessoas, os adeptos, os sócios, os simpatizantes, são esses que fazem deste Clube um clube diferente de todos, e foi e será sempre por eles que o Benfica estará no topo do Mundo. Quanto a nós, a época não foi bem conseguida, não alcançamos nada do que queríamos, não elevámos o bom nome do Benfica. Lutámos com tudo o que tínhamos, trabalhámos arduamente durante todo o ano, mas não foi suficiente, e como tal só há uma solução. Mudar, trabalhar mais, dedicar ainda mais tempo ao Benfica, porque não há lugar para mais anos assim, não há espaço para errar mais, e continuar a perder. Da nossa parte, e de quem continuar a envergar este símbolo ao peito, e a representar milhões de pessoas, a promessa de que a mudança será feita, e lutaremos todos juntos de mãos dadas, nós e vocês, para que o Benfica vença. Porque no fim de contas, o mais importante sempre será o Benfica", constatou através do Instagram, horas depois do Sporting conquistar o título nacional numa final travada com os encarnados.