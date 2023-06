Afonso Jesus: «Vamos lutar até ao fim pelo campeonato»

Afonso Jesus felicitou Benfica e Sporting pelo espetáculo proprocionado este sábado no jogo 3 da final do playoff, encontro que acabou por sorrir aos leões já no prolongamento ()."Muitos parabéns ao Sporting mas também à nossa equipa. Lutámos sempre até ao fim pela vitória. Muito obrigado aos nossos adeptos. Vamos lutar até ao fim pelo campeonato", disse o internacional português, em declarações ao 'Canal 11', após o final do dérbi.E continuou: "É a grande equipa que construímos este ano, o empurrãozinho dos nossos adeptos e vamos lutar até ao fim pelo campeonato. Temos quarta-feira um jogo em casa e vamos lutar até ao fim."