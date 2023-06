Agressões entre jogadores de Benfica e Sp. Braga após o final do jogo de futsal

A passagem do Benfica à final do playoff de futsal, após vitória no terreno do Sp. Braga por 3-2 , no jogo 3 da meiaº-final, ficou também marcada muita confusão, com empurrões e algumas agressões físicas e verbais entre os elementos das duas equipas.Tudo começou com Gonçalo Alves a festejar o triunfo de forma efusiva, atitude que não caiu bem em Tiago Brito, capitão do Sp. Braga e ex-jogador das águias, que rapidamente foi tirar satisfações com o team manager das águias. A partir daí, os jogadores envolveram-se em cenas lamentáveis e com agressões à mistura entre os dois bancos.