«Alex Ferguson do futsal»: a petição para Nuno Dias assinar contrato vitalício com o Sporting

A Ronda de Elite da Liga dos Campeões de Futsal, competição na qual participam Sporting e Benfica, começa na quarta-feira e os dois clubes nacionais integram a lista de favoritos à conquista do título. Dado o desempenho alcançado nos últimos anos pela sua equipa, os sportinguistas estão mais otimistas, e Pedro Marques de Sousa, sócio n.º 22.092-1 do clube de Alvalade, lançou uma petição pública solicitando à direção presidida por Frederico Varandas que assine um contrato vitalício com o treinador, Nuno Dias.O técnico leonino é apontado como o rosto do sucesso da secção de Futsal do Sporting nos últimos anos, e o associado pretende vê-lo no futuro a ser apontado como um símbolo dos leões, como aconteceu com Alex Ferguson no Manchester United."Considerando que o treinador principal do Futsal do nosso eclético Clube, Nuno Dias e seus adjuntos, são activos fundamentais para o nosso Clube; considerando que o Palmarés de conquistas fala por si; considerando que a tarefa mais difícil é a de manter o Clube no elevado patamar a que atingiu e que tal exigência, atenta a grandeza do nosso Clube e o desejo do nosso fundador ("tão grande como os maiores da Europa") não se afigura compatível com a existência de um contrato de trabalho desportivo apenas até 2027; considerando que Nuno Dias, a manter-se no clube para lá de 2027, poderá ser considerado o "Alex Ferguson do Futsal mundial"; considerando o "histórico" do nosso Clube no que toca a dar "tiros nos pés" quando as conjunturas são francamente positivas, vimos por este meio (sócios, adeptos e simpatizantes) requerer a V. Exas. a negociação e celebração com Nuno Dias (e com sua equipa adjunta de confiança) de um contrato de trabalho vitalício com o Sporting", pode ler-se na petição.