Alex Pinto é o novo treinador de futsal feminino do Benfica. O técnico português, de 39 anos, abraça pela primeira vez uma equipa feminina e vai suceder no banco das encarnadas a Luís Estrela."Sinto-me ansioso por começar e muito orgulhoso por estar numa instituição tão grande como o Sport Lisboa e Benfica. É uma honra pertencer a esta casa e será, com toda a certeza, um grande desafio pegar nesta equipa de futsal feminino que tão bons resultados tem vindo a fazer", reiterou na apresentação pelo clube da Luz.O treinador luso conta com vasta experiência na modalidade, no setor masculino. Esteve ligado ao Burinhosa durante nove temporadas, num clube em que foi treinador principal entre de 2016 e 2020. Depois, em 2021/22, orientou o Torreense.Alex Pinto prometeu "trabalho e ambição". "Estou bem por dentro do que é o grupo de trabalho. Com o empenho e talento delas, com o valor que já demonstraram e com tudo o que já conquistaram, só temos de colocar mãos no trabalho para dar um bom rumo a este grupo", explicou.