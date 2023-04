Alex Pinto: «Sofremos num momento de algum desnorte, mas rapidamente voltámos à terra»

O Benfica venceu o Nun’Álvares e conquistou a edição de 2022/23 da Taça de Portugal feminina de futsal, num cenário que, de forma natural, deixou o treinador Alex Pinto satisfeito.

"No cômputo geral penso que fomos mais fortes e controlámos o jogo durante grande parte do mesmo. Abordámos o jogo de uma forma diferente daquela a que estamos habituados, não fomos tão incisivos na pressão nem estivemos tão altos com a linha defensiva, mas tinha de ser assim em função do jogo desgastante de ontem. As finais não se ganham jogando bonito, mas sim marcando mais golos do que o adversário. Marcar primeiro foi importante porque nos permitiu controlar o jogo de outra forma. Sofremos um golo num momento de algum desnorte, mas rapidamente voltámos à terra e gerimos mais a bola. Fomos uns justos vencedores e as jogadoras estão de parabéns", começou por referir, destacando ainda o facto de a sua equipa ter feito o 3-1 pouco depois de sofrer: "Podíamos dizer que temos tido essa sorte, mas não é sorte. As jogadoras têm sido excelentes na forma como reagem a momentos de adversidade. Foi assim ontem e já havia sido na final da Taça da Liga, onde marcámos 30 segundos depois de o Nun'Álvares fazer o golo".

O timoneiro encarnado terminou apontando já baterias ao futuro. "A vitória é sempre o melhor fator de motivação. Ganhámos hoje e juntamos este título à Supertaça e à Taça da Liga, ainda que tenhamos aqui uma pedra no sapato: o Torneio Europeu. Fomos derrotados e não nos vamos esquecer disso, queremos trazer esse título para o Benfica o quanto antes. No entanto, vamos para os playoffs com muita confiança", vincou.