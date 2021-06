Amarense vai "recorrer até às últimas instâncias" para subir à Liga Placard

O Amarense não se conforma com a decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que recusou a inscrição na próxima edição da Liga Placard por considerar que não foram cumpridos todos os requisitos necessários ao licenciamento. Em comunicado, o clube promete ir à luta para concretizar o objetivo de atingir o primeiro escalão. Como Record já havia escrito, o recurso seguirá para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).





"A Associação Recreativa Amarense é vice-campeã da 2ª divisão de futsal na época 2020/21. Vamos recorrer até às últimas instâncias para que o nosso mérito desportivo seja reconhecido.Numa época atípica, com a falta de público nos jogos e a diminuição repentina das receitas, o campeonato foi todo ele uma incerteza, com alterações das regras e formatos a meio, com paragens e avanços, sem certezas de que a época teria o seu término normal, tanto por parte da FPF como para os clubes.É fundamental que as entidades competentes sejam flexíveis e justas tal como todos os clubes foram perante as dificuldades encontradas nesta época e nos deixem fazer prova das condições que todos sabem que possuímos. Para bem do desporto e mais concretamente do futsal em Portugal.Neste momento o mérito desportivo está a ser preterido em prol do mérito financeiro ou burocrático.É também importante ressalvar que AR Amarense foi, no decorrer desta época, reconhecida como entidade formadora 3 estrelas pela própria FPF.Naturalmente, é uma prova inequívoca do nosso trabalho e organização, pois estamos devidamente licenciados e em plenas condições legais para a prática desportiva nas nossas instalações - recentemente melhoradas com o apoio Municipal e da própria FPF.É por isto que nos sentimos legitimados a ir até às últimas instâncias para queo nosso mérito desportivo seja reconhecido e premiado de acordo com as regras desportivas."