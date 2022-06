Ana Catarina Pereira amadrinha Xira Futsal Cup que junta 500 jovens atletas em Vila Franca de Xira

Ana Catarina Pereira vai ser a madrinha do Xira Futsal Cup que decorrerá em Vila Franca de Xira entre sexta-feira e domingo e irá acolher cerca de 500 jovens atletas, dos 5 aos 12 anos, na cidade. A três vezes melhor guarda-redes do Mundo começou a carreira na União Desportiva Vilafranquense, aos 12 anos, antes de chegar ao topo do futsal ao serviço do Benfica e da Seleção Nacional.

Está confirmada a participação, além da anfitriã UD Vilafranquense, de Alhandra, Malvarosa, Casa do Benfica da Castanheira, São Brás, Sobralinho, Benavente, Os Patuscos de Vialonga, GD Vialonga, Os Pestinhas de Povos, CAD Coruche, TIS Futsal e Vitória de Santarém.

Os jogos para 30 formações diferentes dividem-se entre os escalões de petizes, traquinas, benjamins e infantis e terão lugar no Pavilhão José Mário Cerejo e Polidesportivo de Santa Sofia, em Vila Franca de Xira.

Ana Catarina irá entregar galardões para os melhores da prova em conjunto com os responsáveis da Junta de Freguesia e da autarquia vilafranquense.