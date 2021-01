Ana Catarina Pereira eleita melhor guarda-redes de futsal do Mundo

Ana Catarina Pereira foi eleita esta terça-feira como a melhor guarda-redes do Mundo de futsal feminino em 2020, acrescentando esta distinção à alcançada em 2018.





A guardiã do Benfica e da seleção nacional, de 28 anos, ficou sempre no top 2 desde a criação deste prémio por parte do site 'Futsal Planet'. Em 2015, 2016, 2017 e 2019 terminou no segundo lugar.Ana Catarina, natural de Vila Franca de Xira, é uma das futsalistas mais tituladas da história da modalidade em Portugal, fazendo parte da equipa do Benfica que tem dominado a modalidade. Ao todo, soma cinco títulos nacionais, seis taças de Portugal e quatro Supertaças.Ainda no futsal feminino, o Benfica ficou em segundo lugar na eleição para melhor equipa do Mundo, apenas atrás das espanholas do Burela (523 contra 450 pontos), ao passo que os benfiquistas Janice Silva (melhor jogadora) e Pedro Henriques (melhor treinador) ficaram em sexto lugar.