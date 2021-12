Ana Catarina Pereira lesiona-se e é baixa no Benfica por dois meses

A melhor guarda-redes do Mundo da atualidade será baixa no Benfica para os próximos dois meses. As águias informaram que Ana Catarina Pereira contraiu uma lesão muscular ao nível do gémeo interno da perna direita com atingimento do tendão.O infortúnio da internacional portuguesa aconteceu no dérbi frente ao Sporting que a formação orientada por Pedro Henrique venceu por 3-1, a 8 de dezembro, a contar para a 11ª jornada do campeonato nacional de futsal feminino.