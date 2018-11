André Coelho antevê dificuldades diante do Modicus

O Benfica tem uma deslocação complicada a Vila Nova de Gaia para defrontar o Modicus, na 9ª jornada do campeonato de futsal, antes da Ronda de Elite da Liga dos Campeões. André Coelho, de 25 anos, conhece bem os pontos fortes da equipa nortenha. "O Modicus é uma equipa com bons jogadores e tem um grande coletivo. Eles têm vindo a fazer um campeonato fantástico, estão no 3º lugar, mas com os mesmos pontos que o segundo e esperamos muitas dificuldades. É sempre difícil jogar lá", afirmou o fixo em declarações à BTV.

As águias estão a assinar um início de campeonato de sonho, com um pleno de vitórias, registando ainda o melhor ataque e também a melhor defesa. Apesar do sucesso até ao momento, Coelho é cauteloso pois sabe da qualidade das restantes formações. "Sabemos que o nosso campeonato está cada vez mais equilibrado, as equipas estão a crescer continuamente e isso também é fruto da qualidade dos jogadores", mencionou.

O Modicus tem sido uma surpresa agradável esta temporada, mas nos últimos cinco embates entre ambos os encarnados levaram sempre a melhor. Os nortenhos depositam as esperanças nos artilheiros Fábio Lima e Willian Carioca (8 golos cada) para inverter a tendência.