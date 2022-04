André Lima: «Ricardinho é o nosso mágico para sempre»

Ricardinho completou, na noite desta quinta-feira, o último dos seus 188 jogos pela Seleção Nacional de futsal, sendo que um dos espetadores mais atentos à exibição do mago em Gondomar foi André Lima. O ex-jogador cruzou-se com Ricardinho no Benfica, tanto como colega de equipa como treinador, e não lhe poupou elogios.