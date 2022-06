André Sousa e a saída de Robinho do Benfica: «Compete-me não deixar entrar bolas na baliza...»

O internacional português André Sousa, do Benfica, comentou esta quinta-feira a saída do capitão Robinho . "Não sou que eu tenho de ajuizar. A mim compete-me defender e não deixar entrar bolas na baliza. Essa é a minha função e responsabilidade", começou por referir o guarda-redes, à margem da inauguração do Kipsta Futsal Lab , no pavilhão dos Leões de Porto Salvo."O Robinho dispensa apresentações, pela competência técnica e tática. Principalmente pela pessoa que é e pela personalidade que tem, pela boa amizade que nestes três anos fui tendo com ele. Obviamente não gostamos de perder atletas e amigos ao longo da carreira, mas faz parte do percurso de cada um e um dia será a minha vez", acrescentou André Sousa.Sobre o desfecho da última época, na qual o Benfica terminou sem qualquer título, tendo perdido todas as decisões para o rival Sporting, o guardião de 36 anos considerou não ser momento para falar disso". "Estou de férias e quero aproveitar. Acabou o campeonato e há que pensar numa nova época, com novas conquistas nos títulos em disputa", considerou.Relativamente a Bebé, que termina a carreira de guarda-redes e reforça a estrutura técnica da FPF , André Sousa admitiu ser algo "estranho", mas desejou os maiores sucessos ao (agora) ex-companheiro de Seleção. "Conheço o Bebé desde 2010, quando fui pela primeira vez a uma grande competição. Criámos uma relação muito próxima e saudável, apesar de sermos da mesma posição. Agora com funções e responsabilidade diferentes, vou continuar a manter o respeito que sempre tive para com ele. Teremos de crescer um pouco em termos de maturidade, para deixar de ter as brincadeiras de jogador para jogador. Agora vai ser treinador, mas será um processo normal. Faz parte da vida e do crescimento. É uma excelente oportunidade para ele, pela pessoa que é mas, principalmente, pela competência, pelos anos que tem e por tudo o que passou ao longo da carreira. É um excelente prémio e excelente reforço para o futsal português e para toda a estrutura técnica da FPF", analisou.