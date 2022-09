André Sousa e Supertaça: «Vai ser fulcral mantermos os índices emocionais equilibrados»

O Benfica tem sido amplamente superado pelo Sporting nos últimos anos, num cenário que, segundo o guarda-redes André Sousa, não traz pressão extra às águias para o jogo deste domingo, a contar para a Supertaça."A responsabilidade é enorme em todos os jogos, quem joga no Benfica sabe que a pressão e a exigência de ganhar são enormes. Isso acontece em todos os jogos e a Supertaça não é exceção. Queremos começar a época com uma vitória e vai ser fulcral mantermos os índices emocionais equilibrados para conseguirmos levar de vencida a equipa do Sporting", referiu o internacional português.De resto, o experiente jogador defendeu que o facto de muitos jogadores terem estado ao serviço da Seleção na semana passada não terá interferência na partida: "Antes de começar a época sabíamos que havia vários jogadores que podiam ser chamados à Seleção e a pré-época teve isso em conta. Grande parte do grupo vem do ano passado e há uma metodologia conhecida. No fundo foi só uma semana que estivemos fora e acaba por não ter grande impacto na preparação deste jogo", frisou.