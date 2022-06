André Sousa: «Todas as finais são equilibradas e não foi sempre para o mesmo lado infelizmente»

André Sousa, guarda-redes internacional português do Benfica, deixou duras críticas às equipas de arbitragem que dirigiram os duelos da final do playoff do campeonato nacional de futsal. Em declarações ao canal '11' no final do dérbi no Pavilhão João Rocha, que viu este sábado o Sporting levantar o troféu de campeão nacional, o dono e senhor da baliza encarnada apontou ainda o dedo internamente, assumindo ainda a necessidade de existirem alterações para o clube regressar à rota dos títulos na modalidade.





"É importante perceber que fazer tudo não chega. Há aqui fatores importantes e que nós temos de ter em consideração que fazem diferença nos jogos. Se formos analisar todos os jogos de finais são equilibrados e não foi sempre para o mesmo lado infelizmente. Há coisas a mudar e a melhorar. Quem está no Benfica tem de perceber que isto não pode acontecer. Temos de ganhar, porque já é muito tempo sem ganhar. Não chega. Nenhum de nós está minimamente satisfeito com o que aconteceu. Queremos mais. Agora é tempo de descansar, de férias, foi uma época difícil e longa. Não vale a pena estar a chover no molhado", começou por dizer o guardião luso, continuando: "Não se pode pensar no futuro, o Benfica tem de pensar no presente. O Benfica tem de ganhar, ponto. E é isso que nós todos, estrutura, staff e jogadores têm de perceber. Se assim não é, ficamos todos desiludidos como estamos hoje. Mas agora há pouco a fazer. É preciso repensar porque está longe, muito longe, de ser uma época bem conseguida."