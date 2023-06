APCVD instaura processo após agressões no Sp. Braga-Benfica

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou, esta terça-feira, um processo contraordenacional na sequência dos acontecimentos que ocorrreram após o Sp. Braga-Benfica em futsal. As águias passaram à final do playoff num jogo marcado por agressões entre elementos das duas equipas e muita confusão depois do apito final. Em comunicado, a APCVD anunciou que "caso resultem indícios da prática de ilícitos criminais", "encaminhará para o Ministério Público todo o expediente e informação que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal".O Benfica irá encontrar o Sporting na final do playoff da Liga Placard, depois de bater os arsenalistas por 3-2 na ‘negra’ das meias-finais da competição.