Árbitro português vai ajudar a combater incêndios no Chile

Ficou a saber-se nas últimas horas que Portugal irá enviar 144 operacionais para ajudar ao combate aos fogos no Chile, depois das chamas já terem provocado 24 mortos e queimado mais de 330 mil hectares de terra, gerando dezenas de desalojados.Um desses operacionais destacado é Rui Ventura que tem a curiosidade de ser árbitro de futsal da categoria C1, apitando habitualmente os jogos grandes do campeonato luso. Nas redes sociais, o juiz da AF Guarda promete dar o seu melhor."Irei como sempre, dar o melhor de mim em prol dos outros. Um orgulho enorme representar o meu país. Até breve!", pode ler-se.O Núcleo de Árbitros de Futebol e Futsal Serra da Estrela, que Rui Ventura presidente, deixou uma mensagem de força também na conta oficial de Facebook. "O nosso presidente Rui Ventura vai fazer parte da força enviada por Portugal para o combate aos incêndios que assolam o Chile. Com o espírito de altruísmo e abnegação que lhe é reconhecido e que nos enche de orgulho, vai com certeza representar de forma digna o nosso país, neste que é um ato nobre na defesa das pessoas e bens. Desejamos que tudo corra pelo melhor. Força e esperamos por ti Presidente!", está escrito na nota.