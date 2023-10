Arthur dá 'receita' para bater o Sporting: «O lema do Benfica é jogar sem medo»

Arthur é um dos jogadores de maior preponderância no Benfica e garantiu esta quinta-feira que uma vitória sobre o Sporting no dérbi de sábado, para a 4ª jornada da fase regular da Liga Placard, seria fundamental, uma vez que colocaria as águias no 1º lugar. O ala brasileiro de 29 anos sublinhou que a equipa tem de jogar "sem medo" para recuperar os pontos perdidos na derrota por 3-2 diante do Caxinas na 2ª ronda e repetir o desfecho da Supertaça, que terminou com a conquista do troféu frente aos leões."É um dérbi e todos os dérbis são difíceis. Perdemos pontos contra o Caxinas e o nosso objetivo é subir para a 1ª posição. Nada seria mais importante do que uma grande vitória no sábado para voltarmos a ser líderes. Sabemos o quão importante é ser líder, porque o fator casa ajuda muito nos playoffs, então esse é o nosso objetivo principal", frisou o camisola 10, dando a 'receita': "O lema do Benfica é jogar sem medo contra qualquer adversário, não apenas contra o Sporting. Temos de ter esse pensamento, porque só assim poderemos conquistar grandes coisas. É prestar muita atenção no que o treinador nos pede nos treinos para quando chegar a hora do jogo executarmos com excelência."