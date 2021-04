Barcelona junta-se ao Kairat nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal

O Barcelona qualificou-se esta quarta-feira sem grandes dificuldades para as meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer o Dobovec por 2-0, no segundo jogo da 'final a 8', em Zadar, na Croácia.

Os campeões em título, num triunfo correspondente a 2019/20 garantido já na presente temporada, selaram a qualificação na primeira parte, na qual marcaram os dois golos do encontro, que, depois, se limitaram a controlar.

Ferrão inaugurou o marcador, aos nove minutos, com um 'tiro' de fora da área, sem deixar cair a bola, na sequência de uma reposição lateral e, aos 12', Aicardo finalizou da melhor forma um contra-ataque letal dos catalães.

Até ao intervalo, e em toda a segunda parte, o cinco de Andreu Plaza limitou-se a controlar os acontecimentos, conseguindo manter a sua baliza inviolável, mesmo quando, na parte final, os eslovenos jogaram com guarda-redes avançado.

Nas meias-finais, marcadas para sábado, o conjunto catalão vai medir forças com os cazaques do Kairat Almaty, que, no primeiro encontro dos quartos, venceram o Benfica por expressivos 6-2, mas após prolongamento.

Com o adeus dos encarnados, o Sporting, campeão europeu em 2018/19, passou a ser o único representante luso, defrontando na quinta-feira os russos do KPRF Moscovo, a partir das 19h00 (em Lisboa), no derradeiro encontro dos quartos.

No caso de chegarem às meias-finais, os leões vão defrontar o vencedor do primeiro embate de quinta-feira, entre os espanhóis do Inter Movistar e os russos do Gazprom-Ugra. A final realiza-se na segunda-feira.