Barcelona pensa em Rocha

Poderá estar encontrado o destino de Rocha. O pivô brasileiro perdeu espaço no plantel do Benfica e, tal como Record adiantou, a saída já em janeiro era o cenário preferencial para ambas as partes. Segundo o portal espanhol Relevo, o Barcelona está a demonstrar interesse em garantir os serviços do jogador de 28 anos, contudo, como o internacional canarinho tem contrato até ao final desta época, para o negócio se efetivar terá de haver um acordo entre os clubes.

Rocha, que é um dos jogadores mais bem pagos do plantel encarnado, não entra nas contas de Mário Silva – tem apenas 7 jogos esta época (7 golos), sendo que o último foi a 30 de novembro – e, assim, a sua saída poderia, segundo a mesma fonte, colocar o Benfica na corrida pela contratação de Allan Guilherme, pivô do Sp. Braga que também é pretendido pelo Sporting – leões tinham o acordo praticamente fechado, mas os minhotos estão reticentes a abrir mão da sua estrela.