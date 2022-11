Basta um ponto ao leão para estar na final-four da Liga dos Campeões

O Sporting venceu (4-2) o Uragan e isolou-se na liderança do grupo A da Ronda de Elite da Liga dos Campeões. Os leões precisam só de pontuar, amanhã, diante dos italianos do Feldi Eboli para se apurarem para a Final Four, uma vez que nenhuma das outras equipas conseguirá superar os 6 pontos.Diante dos ucranianos, o campeão português chegou a ter uma vantagem de dois golos, mas consentiu um golo antes do intervalo. Aos 32’, a bola rematada por Sokolov entrou e saiu da baliza, mas, apesar dos protestos leoninos, o jogo seguiu e o Uragan empatou. Só que João Matos fez o terceiro no mesmo minuto (35’) e Pany Varela fechou as contas aos 39’.