Bebé anuncia fim de carreira: «Obrigado futsal!»

Bebé anunciou o fim da carreira de futsalista que acabou findada por vários êxitos, a nível de clubes e Seleção Nacional. Euclides Gomes Vaz, mais conhecido por Bebé, utilizou as redes sociais para revelar a decisão.



"Depois de 20 anos, dou por terminada a minha carreira como jogador de futsal. Quero agradecer aos clubes, dirigentes, adeptos, patrocinadores e principalmente a todos os jogadores com quem ao longo destes anos tive o privilégio de compartilhar a minha paixão pelo futsal!! Um obrigado especial à minha família, que esteve sempre presente (Dona Isabel e Mariana Izzi). Mais do que títulos ou troféus, levo amigos para toda a vida e isso não tem preço! Agradeço a Deus porque deu-me muito mais do que eu alguma vez imaginei alcançar desportivamente!! Obrigado futsal!!!", revelou o guarda-redes, de 39 anos, que nas últimas cinco épocas alinhou no Leões de Porto Salvo.

Bebé foi campeão do Mundo e da Europa por Portugal. Ao serviço do Benfica, sagrou-se campeão europeu de clubes.



O experiente futsalista luso começou a carreira sénior n'Os Económicos, passando ainda por Castelo e Sporting, além dos emblemas já citados.