Bebé foi surpreendido pela convocatória da Seleção: «Tinha umas 10 chamadas...»

Edu testou positivo à Covid-19 e Bebé, que não fazia parte da convocatória inicial de Jorge Braz para o Europeu'2022, foi chamado à última hora render o guardião do Viña Albali Valdepeñas. O campeão do Mundo e da Europa pela Seleção Nacional não esperava integrar a equipa das quinas e contou que os colegas de equipa do Leões Porto Salvo tomaram conta da notícia em primeiro lugar."Foi uma surpresa. Estava a treinar e quando saí do treino tinha umas 10 chamadas. Quando as vou ver, o presidente [do Leões Porto Salvo] entra no balneário e [do Leões Porto Salvo] e pergunta: ‘Já viste o telemóvel?. Tens de apresentar, foste convocado [para a Seleção]’. Foi uma enorme surpresa e alegria. Foi uma enorme tristeza também pelo Edu. É sempre mau beneficiarmos pela infelicidade do colega, mas não há volta a dar. Estou muito contente por estar aqui", referiu em declarações ao Canal 11.