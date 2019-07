Benfica anuncia empréstimo de seis jogadores

O Benfica anunciou esta segunda-feira que vai emprestar seis jogadores da formação de futsal.





Os campeões nacionais estão a arrumar a casa e já acertaram as cedências de Cristiano Marques, Silvestre Varela, Bruno Graça, Tiago Fernandes, Bruno Pinto e Jacaré.Segundo informa o clube no seu site oficial, "Bruno Pinto jogará no Leões de Porto Salvo, Tiago Fernandes no Modicus e Jacaré no Futsal Azeméis, enquanto o Eléctrico será o clube que irá acolher os atletas Cristiano Marques, Silvestre Varela e Bruno Graça."