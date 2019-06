Benfica anuncia saída de um dos heróis do título

O Benfica anunciou esta quarta-feira a saída do espanhol Raúl Campos, uma das grandes figuras da recente conquista do título de campeão nacional de futsal. Autor de três dos quatro golos encarnados na vitória por 4-3 diante do Sporting no jogo 5 da final, Raúl Campos parte rumo a novas aventuras, mas assegura nesta despedida que irá continuar a torcer pela formação da Luz."Faço um balanço positivo, ganhei três troféus. A equipa fez um grande trabalho e saio acreditando que o Benfica vai continuar a trabalhar para ganhar e fazer o seu melhor. O Benfica é um clube incrível do qual vou sempre gostar, o que vivi aqui ainda não tinha vivido em nenhum sítio e vou ser sempre benfiquista. Quero agradecer por todo o apoio que recebi aqui, tanto da minha família como dos adeptos, senti sempre muito carinho e serei sempre mais um benfiquista a apoiar o clube", disse o espanhol, de 31 anos.Voltando atrás, mais concretamente à final do playoff, Campos assume que foi uma conquista para mais tarde recordar. "Foi incrível, todos os anos vivi aqui momentos incríveis, o futsal praticado em Portugal não se vê em mais nenhum sítio. Foi uma noite espetacular para o Benfica e uma noite para recordar. É a melhor maneira de sair. Saio contente, tranquilo por ter dado tudo por esta camisola e por este Clube, e ainda mais contente por ter sido campeão".