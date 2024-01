Benfica anuncia saída do internacional português Nilson

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou, esta segunda-feira, a saída do fixo Nilson. O internacional e campeão Europeu por Portugal, de 31 anos, representava as águias desde 2020/21, quando foi contratado ao Sp. Braga.





"O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Nilson e o Clube acertaram a revogação do contrato que ligava as duas partes. O Sport Lisboa e Benfica agradece o profissionalismo de Nilson durante o período em que representou a equipa sénior masculina de futsal, deixando votos de felicidades para o seu futuro", pode ler-se no comunicado oficial das águias.

Recorde-se que Nilson não joga desde a temporada 2021/22, devido a uma rotura de ligamentos sofrida no joelho direito. Despede-se da Luz com 9 golos em 81 partidas.