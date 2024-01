Benfica aplica reviravolta e junta-se ao Sporting na final da Taça da Liga de futsal

O Benfica garantiu um duelo com o Sporting na final da Taça da Liga de futsal, que se disputa no domingo, depois de golear este sábado o Belenenses 7-2, numa partida em que as águias até começaram a perder.

Os encarnados, atuais detentores do troféu, até foram surpreendidos com uma entrada de rompante dos 'vizinhos' do Restelo no jogo, mas não sentiram, depois, grandes dificuldades para impor a superioridade, operar a reviravolta e consumar a goleada já no segundo tempo, alicerçada num 'hat-trick' de Silvestre Ferreira.

A partida fica, também, marcada por essa entrada de sonho do Belenenses, que, a disputar pela primeira vez esta fase da competição, adiantou-se no marcador logo aos 25 segundos, quando Edson Patrick intercetou um mau passe de Athur, isolou-se e só parou quando atirou para o 1-0.

Surpreendidos, os 'encarnados' partiram, de imediato, em busca da recuperação, ameaçando-a em remates de Chishkala, de Arthur e do próprio guarda-redes Léo Gugiel, que integrava os movimentos ofensivos.

A insistência das 'águias' deu frutos aos quatro minutos, quando Gonçalo Sobral intercetou, involuntariamente, um 'tiro' de longe de Kutchy, mas deu-lhe sequência com uma recarga para o empate.

Com mais ritmo nesta fase, não surpreendeu quando o Benfica, aos 12 minutos, operou a reviravolta, numa jogada de Arthur e finalizada por Jacaré na linha lateral, alicerçando, logo a seguir, essa vantagem, com um golo de Silvestre Ferreira, num desvio a remate inicial do guardião Léo Gugiel.

Apesar da desvantagem, o Belenenses não se escondeu, a voltou a ser astuto e a aproveitar mais uma perda de bola de adversário, com Diogo Furtado a isolar-se e a reduzir para o 3-2, ao intervalo.

Mesmo na frente do marcador, o Benfica não se encolheu no arranque do segundo tempo, e instalando-se no meio campo contrário, fruto de excelentes movimentações, e começou a construir a goleada.

O guarda-redes Léo Gugiel voltou a dar exemplo, e desta vez com eficácia, ao assinar o 4-2, com um remate de longe, aos 24 minutos, num lance que serviu de inspiração para o companheiro Silvestre Ferreira.

O ala benfiquista assumiu-se, depois, um dos homens do jogo, ao chegar ao 'hat-trick', pouco antes de meia hora, com dois remates consecutivos plenos de eficácia, que deu o patamar dos 6-2, e praticamente o 'bilhete' para final.

O Belenenses teve mais dificuldades para então 'minimizar os estragos' e, apesar de ainda arquitetar alguns contra-ataques, não se conseguiu livrar da pressão do rival, que ainda teve num pontapé de bicicleta de Arthur, devolvido pela barra, mais uma soberana chance.

Nos derradeiros cinco minutos, a conjunto do Restelo apostou tudo no 5x4, mas, numa perda de bola, acabou por expor-se e permitir que Jacaré fizesse o 'bis', num remate de longe, e 'selasse' o 7-2 final.

O Benfica vai assim, na final, defrontar os rivais do Sporting, que eliminaram, na outra meia-final, o Leões de Porto Salvo, num jogo agendado este domingo, às 21:00, no pavilhão municipal da Póvoa de Varzim.

Jogo realizado no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.

Belenenses-Benfica, 2-7.

Ao intervalo: 2-3.

Marcadores:

1-0, Edson Patrick, 01 minuto.

1-1, Gonçalo Sobral, 05.

1-2, Jacaré, 12.

1-3, Silvestre Ferreira, 13.

2-3, Diogo Furtado, 14.

2-4. Lé Gugiel, 24.

2-5, Silvestre Ferreira, 28.

2-6, Silvestre Ferreira, 29.

2-7, Jacaré, 37.

Equipas:

- Belenenses: Carlos Paulo, Jota, Bruno Vicente, Edson Patrick e Bruno Paulo. Jogaram ainda, Rafael Freire, Ivo Oliveira, Luís Nunes, Gonçalo Cardoso, Hélder Fernandes, Duarte Pereira, Diogo Furtado e Marinho.

Treinador: Tiago Guelho.

- Benfica: Léo Gugiel, Silvestre Ferreira, Arthur, Ivan Chishkala e Jacaré. Jogaram ainda, Afonso Jesus, Gonçalo Sobral, Edmilson Kutchy, Bruno Cintra, Carlos Monteiro, Diego Nunes, Lúcio Rocha, Daniel Osuji e Rocha.

Treinador: Mário Silva.

Árbitros: Eduardo Coelho ( AF Aveiro) e José Moreira (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jota (23), Carlos Paulo (25) e Lúcio Rocha (27).



Declarações dos treinadores



- Mário Silva (treinador do Benfica): "Defrontámos uma grande equipa, com história, que nos deu muito trabalho, sobretudo nos primeiros 20 minutos, em que não fomos tão rápidos e intensos como sabemos ser.Depois, sobretudo na segunda parte, conseguimos impor as nossas ideias e jogo, porque somos melhores. Tínhamos obrigação e responsabilidade de estarmos nesta final e defender este troféu que conquistámos na época passada. Não queremos largar esta taça. Será uma final com as duas equipas que mais gente arrastam para os pavilhões e temos de estar ao nosso melhor nível"



- Tiago Guelho (treinador do Belenenses): "Temos um enorme orgulho da nossa equipa e por tudo o que fizemos nesta competição.Na primeira parte deste jogo fizemos o que pretendíamos, aproveitando os erros do Benfica. Foi pena não termos sido mais eficazes. Na segunda parte, apesar do mérito do Benfica, faltou-nos qualidade. Somos uma equipa amadora e deixámos uma boa réplica. Mostrámos que somos solidários e combativos. Estar nestas competições vai ajudar-nos a crescer. Temos de sair mais fortalecidos como grupo de trabalho".