Benfica-Caxinas, 5-0: a mandar evitam-se atrasos

O Benfica não facilitou na receção ao Caxinas e foi de forma autoritária que venceu por 5-0, evitando perder mais terreno para Sp. Braga e Sporting, a dupla da frente. Defrontaram-se 3º e 5º classificados, que partiam separados por seis pontos, margem menor do que aquela a que as águias olhavam para o topo, a sete pontos. Foi, então, de forma determinada que a equipa comandada por Mário Silva encarou e entrou no jogo.

A vantagem começou a ser construída por Diego Nunes, com um disparo desde a esquerda, de pé direito, aos 6’. O segundo chegou 5 minutos depois, por Higor, e Silvestre, acabado de entrar, fez o 3-0 com que se chegou ao intervalo. A vantagem era confortável e o Benfica surgiu tranquilo na segunda parte ante um Caxinas que nunca desistiu de chegar ao golo, mas foi esbarrando num Gugiel intransponível. Rocha fez um golaço aos 31’, rodando e fuzilando para o 4-0, enquanto o resultado acabou fixado dois minutos depois, com Diego Nunes a bisar após excelente combinação com Chishkala. O Benfica fez o seu papel para evitar mais atrasos.