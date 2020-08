Benfica cede três jogadores a clubes da Liga Placard

O Benfica anunciou esta terça-feira os empréstimos dos futsalistas Célio Coque (Elétrico), Tiago Fernandes (Quinta dos Lombos) e Rui Moreira (Fundão) para a temporada 2020/2021.





"O Sport Lisboa e Benfica comunica que os atletas Célio Coque (ala), Tiago Fernandes (ala) e Rui Moreira (fixo) vão ser cedidos durante a temporada 2020/21. O Eléctrico de Ponte Sor será a equipa onde Célio Coque irá evoluir durante a próxima época, enquanto Tiago Fernandes irá representar a Quinta dos Lombos. Já Rui Moreira irá alinhar no Fundão", pode ler-se no site oficial do clube.