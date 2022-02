Benfica condena 'arbitragem deplorável' no dérbi de futsal e anuncia que vai fazer exposição à FPF

O Benfica condenou esta segunda-feira na newsletter diária, a "arbitragem deplorável na final da Taça da Liga de futsal". Estas críticas surgem depois de Fernando Tavares, vice-presidente das águias, ter falado domingo em "autêntica vergonha" "O resultado traduziu-se numa derrota para o nosso clube, mas a credibilidade do marcador ficou manchada, desde os primeiros minutos, com uma evidente falta de critério em várias decisões da equipa de arbitragem, as quais serão objeto de uma exposição à Federação", começa por referir o Benfica."Como noutras ocasiões, a verdade desportiva foi colocada em causa. E de forma tão evidente, como facilmente se comprova através das imagens televisivas, que se torna incompreensível e intolerável", acrescenta.O clube encarnado recorda que"investe fortemente no futsal" e "exige o máximo respeito pelos profissionais" das suas equipas."A excelente atitude competitiva do plantel de futsal do SL Benfica deve ser sublinhada. Com esta entrega, todos, no Clube, mantemos a convicção de estarmos mais perto das ambicionadas conquistas. Assim se permita que a verdade desportiva prevaleça", conclui.